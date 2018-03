Ja lisas, et esimese poja Thiago (sünd. 2012) sünd muutis tema elu. "See avas mu meeli," lausus Messi. "Sain aru, et elus on palju muud tähtsat peale jalgpallitulemuste. Mõistagi ei meeldi mulle endiselt viigistada või kaotada, aga suhtun neisse teisiti.

Lõppeks on see vaid mäng, kus kõik tahavad võita, tšempionid ja parimad olla. Aga kogu aeg pole see võimalik. Sama meeskond ei saa kogu aeg võita. Olen õppinud, et pärast mängu on ka teisi tähtsaid asju, nagu laste, abikaasa, pere ja teiste tähtsate inimestega aja veetmine."

