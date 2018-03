"Meenutan, mis moodi keha pingutusele reageerib ja püüan ette kujutada, kui palju lihasvalu mul on harilikult peale esimest nädalat, peale teist või kolmandat. Isegi seda püüan visualiseerida, mis nägu hommikuti peeglist vastu vaatab, kui käimas on suurtuuri viimane vaatus?

"Vahel, näiteks peale järjekordset nädalast velotuuri mõtlen, et kuidas on füüsiliselt võimalik sõita rattaga kolm nädalat järjest võidu?" küsib Kangert eneselt.

Samas tõdeb Kangert, et Tirreno oli talle väga vajalik sõit, kus ta sain kinnitust tehtud tööle ja tunnistust tegemata jäänule. "Esiteks on Tirreno mitmes mõttes huvitav ja ütleks, et igati mitmekülgne sõit. Saab siledat ja mäge, vahest Marche ja Toskaana kandis ka müüritaolisi tõuse võtta, sekka muidugi tuult, vihma ja päikest. Nagu hea teatritükk, kus saab kaasa nutta ja naerda," kirjutab rattaäss.

Lõpetuseks lisab ta: "Hooaja esimene väike võistlustsükkel on läbi. Tunnen, et keha vajab puhkust ja treeningpäevikusse süvenedes hakkab silma, et mitu kuud ei ole ma lubanud endale ühtegi väga kerget nädalat. Seega, aeg veidi õhku vahele lasta, et mitte loll olla ja ennast üle treenida enne kui hooaeg päris hoo sisse saab. Mõnel heal päeval loodan Eestis suusad alla saada ning muidugi ka rattaga sõita. Ettevalmistuse järgmine tähtis osa on märtsi lõppu planeeritud Tenerife treeninglaager."