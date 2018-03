Norra murdmaasuusatamise uuest kuningast Johannes Hösflot Kläbost (21) on tänavu olnud palju põhjust kirjutada. Eriti Norramaal, kus ta on lisaks ajakirjanikele pakkunud tööd ka teadlastele, kes ajavad jälgi, miks Kläbo nii hea on. Hea on muidugi pehmelt öeldud mehe kohta, kellest sai äsja nii aegade noorim meeste MK-sarja üldvõitja kui ka olümpiavõitja. Mõlemad rekordid napsas at legendaarselt rootslaselt Gunde Svanilt. Niisiis Kläbo edu tagamaad. Norra sporditeaduste kooli teadlased Thomas Losnegard ja Jostein Hallen toovad välja neli põhjust, miks Kläbo on niivõrd erakordne suusataja.

1. Rullsuusad

Kläbo generatsioon on üles kasvanud rullsuuskadel, mis on ideaalne arendamaks erinevaid tehnikaid suurel kiirusel. "Eriti muljetavaldav on Kläbo uisutehnika," märgib Losnegard.

2. Rajaanalüüs

Kläbo analüüsib rada natuke nagu alpinist ehk arvestab ootamatustega. Sel juhul on tegu justkui nagu malega, kus on vaja võtta õigel ajal vastu õigeid otsuseid. "Võrreldes paljude konkurentidega on tal see oskus väga hea," ütleb Losnegard. 3. Kaasaegne füüsis

"Kläbo kiirendus, kiirus ja tippkiirus on erakordselt varieeruvad," osutab Losnegard ja võrdleb teda Petter Northugi omaaegse läbimurdega. "See, mida Northug omal ajal tegi, pole täna enam piisav. Uued ajad nõuavad uute omadustega uusi tegijaid."