Rahvusvaheline suusaliit (FIS) muutis lõppenud hooaja eel oma auhinnarahade süsteemi nii, et lasi pajale ligi varasema 10 asemel 20 paremat. Suusatajate seas tekitas uuenduse juures pahameelt see, et kogusumma (40 000 Šveitsi franki ehk ümmarguselt 34 000 eurot) jäi samaks, mistõttu kannatas eelkõige võitja.

"Täitsa pe****s! Ma ei saa aru, mis seal toimub!" reageeris rootslane Calle Halfvarsson.

Norralane Emil Iversen sekundeeris: "Naeruväärne, et auhinnaraha jagatakse ümber neile, kes on üsna head."