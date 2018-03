Meier usub, et omandatud rahvusvaheline treeneri sertifikaat lihtsustab treeneritöö edaspidist praktiseerimist, sest annab teatud kindlustunde, et lisaks juba varasemale kogemusele on lisandunud ka tugev teoreetiline põhi ja tehnilised oskused.

„Loodan tulevikus tihedamalt teha koostööd Eesti noorte ratturitega ja aidata ala populariseerimisel ka alaliitu. Mõtteid edaspidiseks on palju ning nüüd tuleb vaid teha konkreetsed plaanid selleks, et innustada Eesti noori end maastikurattaga siduma. Kindlasti jätkan ka laagrite korraldamisega ja hobimaastikuratturite innustamisega. Samuti on uus sertifikaat loonud võimaluse luua oma klubi ning mõtted sel teemal on peas juba ka keerlemas,“ võttis Meier oma tulevikuplaanid kokku.