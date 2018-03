Jalgrattur Tanel Kangert tutvustas täna Audentese spordikeskuses alanud hooaja plaane. Hoolimata eelmise aasta rasket Giro d’Italia kukkumist on ta lubanud tippsporti naasta tugevamana kui kunagi varem. Pärast esimesi treeninglaagreid ja võistlusi pole seisund küll kõige parem, aga Kangert tahab tõestada, et ta ei aja tühja juttu. „Huvitav, et aasta tagasi istusin samuti Tallinnas laua taga ja rääkisin hooaja plaanidest. Siis olin just tulnud Pariis-Nice’i velotuurilt ja olin väga kehvas seisus. Tundus, et ei tule midagi välja, aga Girol sain jalad alla. Nüüd on olukord palju parem, kuigi tulemustes pole see veel kajastunud. Kui nüüd Eestis üle ei pinguta ja Tenerife laagris samuti, olen valmis aprilli teises pooles ja mais näitama, et see, mida ajan, pole tühi jutt,“ rääkis Kangert. Astana profirattur kukkus Giro d’Italia 15. etapil ja pidi nii velotuuri kui ka hooaja lõpetama. Soolas oli koht esimese kümne, kui mitte lausa kuue seas.

Nüüd ootavad Astana bossid teda Girole tagasi. Kangerti võistluskalender on seatud täpselt Itaalia velotuuri huvides. „Mul on seal lõpetamata otsi. Olen juba 31 – mõistan, et nüüd on juba tulemusi ka vaja,“ rääkis ta 4. mail Iisraelist algavast Girost. Lisaks loodab ta sõita Tour de France’il, aga selle osas nii suurt kindlust pole.

Kukkumisel raskelt viga saanud käsi on Kangerti sõnul korras, aga teatav vaimne blokk on veel ees. „Mäkke sõitmast see mind tagasi ei hoia. Väike kartus on laskumistel. Pean sellest kartusest kuidagi lahti saama. Ise olen mõelnud, et võib-olla peaksin krossirattaga hakkama laskumisi sõitma. Ma ei tunne end ohuolukorras kindlalt. Ma ei karda otseselt kukkumist, aga intensiivselt hoian kätt tagasi. See on üks asi, mis mind kukkumisest häirib,“ sõnas ta.