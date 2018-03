"Aga olen kuulnud, et osad sportlased kasutavad väikest mäge enne lennumäge, et tekitada eriti suur hoogude vahe," ütleb ta. "Nii tundub lennumäel hoog eriti suur ja on lihtne otsal enda liigutust teha. Eks ülehomme saan teada, kuidas mulle sobib. Ootan huviga. Hooaeg pole just kõige säravam olnud, ehk saab viimast etappi nautida."

Üleminek Tehvandilt, kus Nõmme täna hommikul veel harjutas, Planica lennumäele on karm. Üks on 100, teine aga 240 meetri mägi. Nõmme märgib, et pole kunagi varem normaalmäelt otse lennumäele läinudki.

Et siis normaalmägi on tehniliselt hoopis raskem? "Nii ja naa. Lennumäel on muidugi kõvasti suurem hoog, Planicas näiteks umbes 105 km/h. Otsa tabamiseks peab hästi valmis olema."

Kas lennumägi on hirmus kah? "Pigem aukartust äratav," vastab Nõmme. "Otseselt hirmu pole, aga tunned end väga väiksena sel mäel. Kõigil hüppajatel on lennumäel suurem ärevus sees. Hood ja kõrgused on nii palju suuremad. Seal saavad sportlastest suusahüppajad, kui suudad lennumäel korralikult lennata."

Möödunud nädalal lõppenud Norra tuur läks Nõmmel kahjuks aia taha, ta piirdus kõigil neljal osavõistlusel kvalifikatsiooniga. Kui üldiselt kritiseeris ta enda logisevat tehnikat, siis Vikersundi lennumäe ebaõnnestumise (ta lendas vaid 117 meetrit, võrdluseks, kvalifikatsiooni võitja Kamil Stoch aga 242 meetrit) teemal sarjas pisut ka kohtunikke.

Nimelt hüppasid esimesed mehed, sealhulgas Nõmme, taganttuulega 11. poomilt, kuid ässadele tõsteti poomi suisa viie astme võrra kõrgemale. "Vikersundi eripära on see, et seal on hästi suur nukk ja madal lend," selgitab eestlane.

"Arvestades poomi kõrgust ja tuuleolusid ei olnudki võimalik üle nuki saada. See on mingil määral kohtunike praak. Ma isegi ei tea, kas on võimalik protestida sellist asja. Aga eks see olegi väikeriikide värk, nende järgi väga ei tehta asju. Põhiline, et tippvendade hüpeteks oleks asjad korras."

Nõmme nõustub, et loo moraal on see, et tuleb ise nii kõva mees olla ja end ässade stardigruppi hüpata.