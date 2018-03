Kolmandat hooaega Israel Cycling Academy profiklubis sõitva Mihkel Räime hooaja algus läks Kolumbia Oro y Pazi tuuri kukkumise nahka. 24aastase eestlase paremal käel on endiselt side ümber, mis siis, et vigastus juhtus juba veebruari alguses.

Alles kolme nädala pärast selgus, et Räim murdis randme piirkonnas lodiluu. „Seda ongi raske avastada, kui spetsiaalseid uuringuid ei tehta. Totter lugu, sest luu paraneb kahjuks aeglaselt – sinna ei tule eriti verd peale. Teatud koormusega saan treenida ja paksuks pole läinud. Ehk aprilli keskel võib mind taas võistlusrajal näha,“ tõdes ta.

Kukkumine toimus tüüpilises võistlusolukorras. „Poolteist kilomeetrit enne finišit olin oma meeste taga. Poisid vajusid natukene liiga taha. Keegi ei suutnud tasakaalu hoida ja sõitsime lihtsalt sisse. See õhulend oli päris huvitav. Vaatasin selle videost järgi, ise ei mäletanudki sellest suurt midagi. Teised olid koos minu rattaga kümme meetrit minust ees, mina olin kuskil tee keskel tagapool. Ei mahu pähe, kuidas ma nii kaugele kukkusin,“ imestas Räim.

#ColombiaOroyPaz @mihkelraim will not start today after crashing in the finale of yesterday’s stage. This was his decision. “I have bigger goals coming,” he says.



Wishing you a speedy recovery, Miku! 👊🏾 pic.twitter.com/iwr2P9M2RT