Hiljuti jalaoperatsioonil käinud Brasiilia vutistaar Neymar tähistas eile kodumaal Sao Paulo ööklubis oma õe 22. sünnipäeva.

Hiljem nähti karkudega liiklevat meest ka ühe jala peal tantsimas. Veetlev mustas kleidis neiu Neymari kõrval piltidel on tema tüdruksõber Bruna Marquezine.

PSG's star Neymar did not let his injury stop him from attending a birthday bash in Sao Paulo.



Here is Neymar showing off his one-foot dance moves.



