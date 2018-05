See oli üks väga eriline poolfinaalseeria. Ma ei usu, et niipea midagi sarnast juhtub. Muidugi ei lähe keegi mängima ideega, et lasta endale kuus väravat lüüa. AS Roma näitas mõlemas mängus kvaliteeti ja kirge.

Ragnar Klavan Meistrite liiga pooflinaalis (Reuters /Scanpix)

Sel nädalal on kohtunikud palju tähelepanu saanud. Kas ise oled mängu uuesti vaadanud? Mida arvad sinu vastu antud penaltist ja väidetavalt andmata jäänud penaltidest?

Ma pole neid olukordi tagantjärele vaadanud. Ma ei ole kunagi kohtunike suunas kommentaare andnud. Kõik nad annavad endast parima. Nagu ka mängijatel, ei ole neil kõik päevad vennad. Alati ei tule head mängud. See on osa jalgpallist.

Kuidas sa ise oleksid end puudutanud olukorras vilistanud? Kas oleks lasknud edasi mängida või mitte?

Ma ei kommenteeri kohtunikke, aga see ei olnud pennal! (Naerab - toim)

Tundub päris keeruline selliseid tähtsaid matše esialgu kõrvalt vaadata ja seejärel lõpu eel otsustavatel hetkedel sekkuda positsioonile, kus eksimine on keelatud. Kui palju sa väljaku kõrvalt mängu käiku jälgid või keskendud suurema osa ajast soojendusharjutustele ja oma mõtete korda saamisele? Kuidas vaimse ja füüsilise vormi hoidmine antud olukorras käib?

Sellises faasis mängu tulla pole kõige raskem. See on pigem mentaalse kui füüsilise poole küsimus. Töö tuleb ära teha. Kui mängu pannakse, pead tooma meeskonnale midagi juurde. Lähed endast kõike andma.

Vahetusest mängu tulemine on sinu jaoks uus töö…

…Meistrite liiga poolfinaalis? See on kõigi jaoks uus töö!

Finaalivastasest rääkides tundub, et Jürgen Klopi (Liverpooli peatreener - toim) jaoks oleks tuttavam variant olnud Bayern, aga nüüd saate hoopis tiitlikaitsja Reali. Kumba ise vaimusilmas rohkem ootasid? Kas vastu tuleb maailma parim meeskond?

Arvan, et finaali jõudnud tiimid on praegusel hetkel parimad. Igal meeskonnal on mingid nõrkused ja otsustavaks saab ainult üks mäng.

Bayerniga oled mitmeid kordi mänginud, aga Real on uuem kogemus. Kas Madridi Realiga käib kaasas mingisugune eriline aura?

Minul pole vahet, kas vastane on Bayern või Real. Mõlemad on maailmaklassi meeskonnad. Tõsi, Realil on Meistrite liigas viimasel ajal rohkem edu olnud.

Aga Cristiano Ronaldo ei tekita ärevust?

Mängime ikkagi terve meeskonna vastu. Isegi selline staar nagu Ronaldo ei mängi finaalis üksinda.

Hetk, kui pall lendab vastu Ragnar Klavani kätt. (AFP / Scanpix)

Augusti lõpus tunnistasid, et ilmselt oli play-off'i võit Hoffenheimi vastu sinu klubikarjääri kõige olulisem. Pärast seda on vist iga Euroopas peetud matš sinu karjääri tähtsaim?

Seda kindlasti. Meie Meistrite liiga teekond on olnud play-off’ist kuni finaalini. Alagrupis kindlustasime samuti viimase mänguga edasipääsu. See näitab meie meeskonna vaimu. Võitleme klubi eest ja seda on ainult hea näha.

Mida Meistrite liiga finaali jõudmine sinu jaoks isiklikult tähendab?

Ei ole veel sellel teemal filosofeerima hakanud. Eks neid õhtuid ja öid on veel ees.

Kirjelda, mis tunne su hinges lõpuvile järel valitses.

Eks ma olin penaltiolukorra tõttu natukene pahane, aga see kuulub asja juurde. Saime edasi ja jõudsime finaali. Tunded on suurepärased ja üks samm on veel jäänud.

Eelmisel nädalal ütles Jürgen Klopp, et soovib sinuga lepingut pikendada. Kas ka sina soovid Liverpooliga lepingut pikendada?

Väga raske kommenteerida. Praegu on kõik hästi. Ei tea kunagi, mis tulevikus saab.

Kas finaal on pigem tahtmise või taktika lahing?

Eks seal on kõike. Kokku saavad kaks parimat meeskonda, kes üritavad teineteist üle trumbata. Väga raske ennustada, kas tuleb intensiivne või luuravam matš. Vaadates Liverpooli mänge, siis võib finaal üsna rock’n’roll tulla.

Finaali võit toob teid augustis Lilleküla staadionile. Kas see lisab sinule isiklikult lisamotivatsiooni?