See, et AS Roma üleeilse poolfinaali kordusmatši 4:2 võitis, ei oma mingit tähtsust. Kahe mängu kokkuvõttes näitas tabloo Liverpooli 7:6 paremust. Pealegi, skoor näib reaalsusest pingelisem, sest Radja Nainggolani 3:2 ja 4:2 väravad sündisid vastavalt 86. ja 90+3. minutil (penaltist, mille põhjustas Ragnar Klavani käsi).

Oktoobris 2015 sai Klopp Brendan Rodgersilt päranduseks satsi, mis oli hooaja esimesest 11 mängust võitnud vaid neli ja vajas muutust. Mais 2018 valmistab sakslane Liverpooli ette Meistrite liiga finaaliks kahekordse tiitlikaitsja Madridi Reali vastu. Kontrast missugune! Eriti arvestades fakti, et Liverpool on eelmise seitsme hooaja jooksul vaid korra Meistrite liigas üldse osalenud – 2014. aasta sügisel piirduti alagrupiturniiriga.

Raske on vastu vaielda, kui keegi väidab, et Jürgen Klopp on teinud FC Liverpoolis kahe ja poole aastaga fantastilist tööd.

Jah, Virgil van Dijkist tehti möödunud talvel maailma kalleim keskkaitsja (84 miljonit eurot), kuid nagu Klopp ise kommenteeris: hind oli viimane, mida vaadati. Treeneril oli lihtsalt van Dijki hädasti vaja ning klubil oli raha parasjagu võtta.

Ülejäänud tähtsad mehed on ostetud tänapäeva mõistes kommiraha eest: Mohammed Salah maksis ümmardatult 39 miljonit eurot, Sadio Mane 34, Alex Oxlade-Chamberlain 40 ja Georginio Wijnaldum 28. Rääkimata Klavanist ja Loris Kariusest, kelle eest käidi välja vaid viis miljonit. Eranditult õnnestunud ostud.

Aga peamine on see, mida olemasolevate palluritega peale hakata. Piisab James Milneri ja Jordan Hendersoni näitest, et väita: Klopp oskab mängijatest maksimumi (kui mitte rohkemgi) välja pigistada.

Võlusõna on füüsis

Kõik vutisõbrad teavad, et Klopp armastab metsikult ründavat jalgpalli, mille alus on niinimetatud gegenpressing ehk pallikaotusele järgnev momentaalne surve vastase palliga mängijale. Sakslane on seda lähenemist tembeldanud isegi maailma parimaks mängujuhiks. Loogiline, sest palliga meeskond on ju kaitseformatsioonist väljas, mis soodustab vastase heade väravavõimaluste teket.

Too taktika on aga füüsiliselt väga nõudlik, sest tiim ei vaju peaaegu kunagi vabatahtlikult oma poolele ega vaatle, kuidas Manchester City sugused satsid ümber nende söötu lükkavad. Seega on Klopi üks võlusõnu füüsis. Ta olevat juba esimesel nädalal meestele öelnud, et mida rohkem te jooksete, seda suurem on tõenäosus võita. Liverpooli tegemiste terased jälgijad kinnitavad, et meeskond on Klopi käe all ses osas kõvasti juurde pannud.

Klavan pärast vilet, mis andis Romale penalti. (Reuters / Scanpix)

Järgmine väga oluline osis, mida Klopp eduks vajab, on kambavaim. Sotsiaalmeediast ja intervjuudest kumab läbi, et Liverpoolis valitseb praegu erakordne küünarnukitunne. Kusjuures kogu klubi, mitte ainult esindusmeeskonna tasemel. See on ainuisikuliselt sakslase teene. Tema silmis on tähtis, et mängijad poleks muude töötajatega võrreldes aadlikud.

Ja kui keegi – näiteks Philippe Coutinho – ei soovi enam klubis olla, siis Klopp näitab lahkumiseks viivitamatult rohelist tuld. Ta ei vaja mängijat, kes mõtteis kannab muu logoga särki.

Tõsi, ühtki karikat Klopp veel Liverpooliga võitnud pole (kaks aastat tagasi kaotati nii Euroopa liiga kui ka liigakarika finaalis), kuid meeskonna arengut silmas pidades peaks triumf olema vaid aja küsimus. Võitjamentaliteeti Anfieldil igatahes jagub.

***

Meistrite liiga poolfinaal

AS Roma - FC Liverpool 4:2

15. ov. James Milner, 52. Edin Džeko, 86., 90+3. pen. Radja Nainggolan - 9. Sadio Mane, 26. Georginio Wijnaldum



Kahe mängu kokkuvõttes edenes koondskooriga 7:6 finaali Liverpool.

Penaltiolukord: Cengiz Ünder tõstis palli 90+3. minutil vastu Ragnar Klavani kätt, peakohtunik Damir Škomina määras Romale selle eest 11 meetri karistuslöögi. (AFP / Scanpix)

***

Numbrimaagia, mis iseloomustab Liverpooli võimsat Meistrite liiga hooaega

Mohamed Salah (10 väravat), Roberto Firmino (10) ja Sadio Mane (9) on nüüdsest enim ühel Meistrite liiga hooajal skoori teinud kolmik. Varem kuulus see au Madridi Reali triole Cristiano Ronaldo, Gareth Bale ja Karim Benzema, kes sepistasid hooajal 2013/14 28 tabamust.

Liverpool on tänavu löönud 20 võõrsilväravat, millega kordas Reali rekordit hooajast 13/14. Muide, AS Roma kodus polnud sel Meistrite liiga hooajal veel keegi skoorinud.

Liverpooli 46 Meistrite liiga väravat tähistavad sarja uut rekordit. Ühtlasi on tegu läbi aegade ainsa meeskonnaga, kes suutnud neljas erinevas mängus lüüa vähemalt viis väravat.

Kuni üleeilseni oli Liverpool ainus kaotuseta meeskond poolfinaalis (7 võitu, 4 viiki).

Liverpool mängib kaheksandat korda Meistrite liiga või selle eelkäija finaalis (viimati aastal 2007). Seda on kolme võrra rohkem kui paremuselt järgmistel Inglise klubidel.

***

Poom ja Klavan – kaks väga erineva taustaga finalisti

Teist korda jalgpalliajaloos avaneb sportlik põhjus kirjutada ühte lausesse „eestlane“ ja „Meistrite liiga finaal“, sest meie rahvusmeeskonna kapteni Ragnar Klavani koduklubi FC Liverpool madistab 26. mail Kiievis Madridi Realiga.

Otsa tegi lahti väravavaht Mart Poom, kelle toonane tööandja Londoni Arsenal murdis end Meistrite liiga finaali 2006. aasta kevadel. Pariisis toimunud lahingu võitis FC Barcelona 2:1. Kolmanda väravavahi rolli täitnud Poom ei kuulunud finaalis Arsenali 18mehelisse koosseisu, kuid sai sellest hoolimata hõbemedali kaela.

Mart Poom Arsenali särgis. (MATI HIIS)

Klavanil on vähemalt samaväärne autasu garanteeritud, kuid medalite taust on sootuks erinev. Kui Poom ei mänginud Meistrite liigas sekunditki, vaid oli turniirile lihtsalt registreeritud, siis Klavan on käinud platsil 14 matšist kaheksas. Kokku 298 minutiks.