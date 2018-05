Jalgrattur Tanel Kangert alustab täna juba karjääri kuuendat Giro d’Italia suurtuuri. Mõnes mõttes on kõik sama – eestlasel tuleb aidata Astana meeskonna liidrit, kelleks on nüüd 24aastane kolumblane Miguel Angel Lopez. Teisest küljest saab 31aastane Kangert pika pausi järel teada, milleks ta ränkraskel katsumusel suuteline on.