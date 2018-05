Eile õhtul selgusid tänavused Euroopa liiga finalistid. Madridi Atletico sai kahe mängu kokkuvõttes jagu Londoni Arsenalist ning Marseille' Salzburgi Red Bullist.



Just prantslaste edasipääs tekitas pärast kohtumist kõige rohkem jutuainet. Nimelt viis neid finaali Rolando 116. minuti värav lisaajal. Olukord oli üsna lihtne: Dimitri Payet saatis karistusalla nurgalöögi, portugali keskkaitsja lõi palli jalaga väravasse. Ei midagi kahtlast.



Tegelikult aga Marseille nurgalööki ei väärinud, kuna Andre-Frank Zambo Anguissa pealelöök tabas tegelikult oma meest, mitte Salzburgi kaitsemängijat. Kohtunikebrigaad eesotsas venelase Sergei Karaseviga seda aga ei näinud. Tagajärjeks värava toonud nurgalöök.

Marseille on their way to the #UEL final, scoring off a corner kick which was actually a goal kick. Terrible mistake from the refs #FCSOM pic.twitter.com/R5tsHMi9Wj