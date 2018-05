Prantsusmaa lahtisteks tennise meistrivõistlusteks valmistub Anett Kontaveit (WTA 29.) osaleb järgmiseks Hispaanias Madridis mängitaval tippturniiril.

Avaringis ootab meie esitennisisti ees legendaarne Venus Williams (WTA 8.), kelle auhinnakapis on kuus Suure slämmi tiitlit. Kontaveit ja Williams on varem kohtunud kahel korral ja ameeriklane on seni mõlemas heitluses peale jäänud.

Võitjat ootab järgmises ringis maailma 55. reket, valgevenelanna Aliaksandra Sasnovitš või läbi kvalifikatsiooni kadalipu põhiturniirile murdnud mängija. Madridi turniir saab avapaugu pühapäeval, auhinnafond on üle kuue miljoni dollari.



Möödunud nädalal jõudis Kontaveit Stuttgarti turniiri poolfinaali, kus pidi tunnistama tšehhitar Karolina Pliskova (WTA 6.) paremust.