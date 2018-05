Ahmeed Bahaa on insener Gizast, kuulsate püramiidide lähedusest. Vaevalt me temast kirjutaks, kui ta ei oleks hirmsasti Egiptuse (ja kogu maailma) vuti superstaari Mo Salah' moodi.



Salah' teisik ilmus Egiptuse avalikkuse vaatevälja esmalt juba 2016. aastal, kuid tänu Mo tänavusele hullumeelsele hooajale (49 mänguga 43 väravat) on ka Bahaa kuulsus järjepanu tõusnud.



On sarnasust või mitte?

Salahi teisik. (Salahi teisik.)

Mo Salahi teisik (Instagram/@ahmedbahaa87)