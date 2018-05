20. mail toimuval "3×3 Viimsi Open 2018" tänavakorvpalliturniiril kohtuvad esimeses B-alagrupi mängus Eesti üks tuntumaid korvpallureid Maik-Kalev Kotsar ja tema isa Egon Kotsar.

"Siin võib leida sarnasusi eelmise aasta Valmo Kriisa vs Kerr Kriisa juhtumiga ja seda ametlikumalt, et nüüdsest on ka 3×3 korvpall olümpiaala," hindas olukorda Eesti korvpalliliidu 3×3 valdkonna juht Reigo Kimmel.

Viimsi 3×3 turniiril mängib Maik-Kalev Kotsar Eesti koondise võistkonnas, isa Egon Kotsar eelmisel aastal 35+ sarjas tänavakorvpalli Eesti meistriks tulnud tiimis.

"Tekitasime olukorra, kus isa saaks poega võistlustingimustes 3×3 korvpallis veidi õpetada, kuna Egon Kotsar on ikkagi Eesti meister ja Maik-Kalevi parimaks saavutuseks on 2014. aasta meistrivõistluste hõbemedal MIX sarjas," lisas Kimmel, kelle sõnul pole siiski eriti reaalne, et 35+ sarjas mängima asuv tiim suudaks Eesti koondisele erilist vastupanu osutada.

Eesti 3×3 koondise peatreener Siim Raudlaga on siiski kokkulepe, et kui 35+ sarja võistkond võidab rahvuskoondist, siis esindab Filipiinidel toimuvatel maailmameistrivõistlustel Eestit hoopis teine tiim.