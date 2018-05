Kohtuniketeema ei kerkinud keskmesse mitte ainult jalgpalli Meistrite liigas, vaid eelmisel nädalal ka korvpalli Euroliiga play-off'is. Himki viimast korvi mängus Moskva CSKAga ei loetud, oblastimeeskond kaotas veerandfinaali neljanda mängu 88:89 ja seeria kokku 1:3.

Himki püüdis sisse anda protesti, kuid Euroliiga väitel eksis protseduurireeglite vastu ja seda ei võetud vastu. Seepeale tegi klubi liigale ametliku järelepärimise, küsides, miks ei loetud Charles Jenkinsi korvi.

Euroliiga on nüüdseks saanud valmis ametliku vastuse, mille vahendas portaal Eurohoops: "Kinnitame pärast kõigi ettekannete analüüsimist, et Tyler Honeycutt palus 20,7 sekundit enne neljanda veerandaja lõppu vahetust (vahetus loodeti teha pärast vabaviskeid, kuid Anthony Gill eksis teisel katsel, mäng läks kohe käima ja vahetust ei saadud teha - toim). Et vahetusesoovi ei tühistatud, kõlas helisignaal korrektselt esimesel võimalusel, 5,1 sekundit enne neljanda veerandaja lõppu (kui CSKA oli visanud korvi ja läinud juhtima 89:88 - toim). Kohtunikud ei kuulnud seda kohe ja lasid mängul jätkuda, teadmata soovist teha vahetus. Kui ajavõtja suutis lõpuks juhtida kohtunike tähelepanu vahetusesoovile, pandi kell korrektselt seisma ning seejärel kasutati IRS-süsteemi täpse mängida jäänud aja taastamiseks. Kodumeeskonnale pakuti võimalust mängijaid vahetada, aga seda keelduti sooritamast. Edasise viivituse vältimiseks otsustasid kohtunikud vahetust sooritamata palli mängu panna."