Ott Tänak ja Toyota domineerisid Argentina rallit viisil, mida keegi poleks oodanud. Mullu peeti samas kohas maha tuline võitlus, kus võitjat ja teise koha omanikku eraldas vaid 0,7 sekundit. Tänavu läks Tänak oma teed ja teised jäidki kõrvaltvaatajaks.

Eestlase järel teise koha saanud Hyundai tiimi piloodi Thierry Neuville'i sõnul tekitas toimunu temas piinlikkust. "Ma pole esimese kahe päevaga rahul, kui me ei võitnud ühtegi kiiruskatset. Isegi mitte siis, kui sõitsin piiri peal," rääkis Neuville ajakirjale Autosport. "Nad (Toyota - toim) astusid sammu edasi ja on tugevad. Meie jaoks tekitab see piinlikkust."

Anonüümseks jäänud Toyota konkurent ütles, et Jaapani autotootja areng lööb pahviks. Eriti võimsalt suudab Yaris kiirendada vahemikus 75 km/h kuni 150 km/h. "Nende mootor on nii tugev, kuid nad arenevad veelgi," sõnas ta.