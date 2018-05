Liverpooli jalgpalliklubi peatreenerilt Jürgen Klopilt uuriti, kas 26. mail toimuv Meistrite liiga finaal Madridi Reali vastu on tema elu kõige tähtsam matš. Vastuseks kõlas kindel "ei"!

Klopp rõhutas, et hetkel on kõige tähtsam kohtumine pühapäeval peetav mäng Londoni Chelsea vastu. Seejärel keskendub sakslane täielikult Brighton and Hove Albionile. Alles siis saab hakata mõtlema, et Meistrite liiga finaal on kõige tähtsam.

"Tahaksin seda väga muuta, aga mu karjääri kõige tähtsam mäng toimub Chelsea vastu, seejärel Brightoni. Kindlasti on ka see (finaal - toim) väga oluline, aga mul on mõned tähtsad mängud juba selja taga," meenutas Klopp. "Dortmundis ja Mainiz olid samuti väga olulised hetked. Vahel võitsime, vahel mitte... Elu on selline."

Sakslaselt uuriti ka eelmise Meistrite liiga finaali kohta, kus ta Dortmundi Borussiaga Müncheni Bayernile kaotas. "Mul pole täna Meistrite liiga finaalide tuju, aga vaatan tehtule tagasi ja kavatsen kõike muuta!"

Dortmund ja Klopp jõudsid ühiselt finaali 2013. aastal, kui poolfinaalis lülitati konkurentsist Madridi Real. Finaalis oli lähedal lisaaeg, kuid Arjen Robbeni 89. minutil värav purustas Borussia südamed ja andis 2:1 võidu Bayernile.