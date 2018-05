19aastane Rootsi laskesuusatalent Elvira Öberg võitis Otepääl toimunud juunioride maailmameistrivõistlustel kolm kuldmedalit, kuid kaotas need õnnetul kombel ära. Nüüd pakub ta medalite leidjale 3000 Rootsi krooni suurust vaevatasu.

Öberg jõudis pärast talviseid võistluseid ja laagreid tagasi kodulinna, kuid unustas õnnetul kombel medalitega koti ühele parkimisplatsile. Kui ta auhindade puudumist märkas, olid need juba kadunud.

"Loodan, et keegi tõstis need lihtsalt vihma eest ära," arutles ta Rootsi meedia vahendusel. Öberg lisas, et medalid olid üsna tavalises kotikeses ja seega pole võimatu, et hindamatu väärtusega metallitükid visati prügikasti. "Mul on uskumatult kahju ja tunnen end väga kehvalt. Kui kaotad telefoni, saad uue osta. Aga medaleid ei saa millegagi asendada."

Facebookis tehtud postituses lubab Öberg medalite tagastajale 3000 Rootsi krooni suurust leiutasu. Suusataja postitust on jagatud enam kui 700 korda.

Öbergide perekonna jaoks oli tegemist imelise talvega, sest vanem õde, 22aastane Hanna, võitis Pyeongchangi olümpialt kulla ja hõbeda.