Jäähoki MM algas tõelise põnevusetendusega, kui B-grupi avamatšis läksid vastamisi USA ja Kanada. Võitja selgus alles karistusvisete järel, kus parem oli USA.

Kanada läks küll kiirelt 2:0 juhtima, kuid 30 minuti järel oli juba USA 3:2 peal. Viimasele kolmandaikule läksid igipõlised rivaalid siiski 3:3 viigiseisul. Seejärel viis Dylan Larkin küll jänkid 4:3 ette, kuid 51. minutil viigistas Colton Parayko. Järgnenud lisaaeg väravaid ei toonud ning karistusvisetel oli USA parem numbritega 2:1. Protokolli kantakse neile 5:4 võit.

