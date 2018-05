"Rapla on ohtlik meeskond ja võitleb alati lõpuni, aga suutsime nad nende kodus hoida 65 punkti peal ja see oli võidu üks võtmeid," ütles Tartu Ülikooli korvpallur Janar Talts pärast 74.65 edu korvpalliliiga poolfinaali teises mängus.

"Esitasime võistkondliku partii, suutsime kaitses täita seatud ülesanded. Rünnakul tuli punkte igalt poolt, saime kokkuvõttes päris hästi hakkama."

Pärast viigiliselt lõppenud esimest poolaega sai otsustavaks tartlaste tosinapunktiline ülekaal kolmandal veerandil. "Rääkisime vaheajal mingid asjad ikka üle. Oluline oli vastaseid kaitses paremini pidurdada, alguses lasime nad liiga kergelt viskele," lisas Talts.

Ehkki meeskonna tänane vedur Vytenis Cižauskas langes viimase veerandi keskel viie veaga mängust, ei tundnud Talts liiga suurt ärevust. "Meil on Tanel [Sokk], nooremad said hakkama, näiteks Eelmäe tegutses lõpus väga kindlalt."