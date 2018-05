Avageimi kaotuse järel sai Tartu Stefan Kaibaldi ja Meelis Kivisilla servide toel oma mängu käima ja kohati tundus, et selle hooaja valitsejal Saaremaal pole mingit varianti. Kuigi neljas geim algas saarlastele hästi, leiti ennast järsku 18:19 kaotusseisust. Ent just siis algas Saaremaa pidu ja see kandus edasi ka viiendasse geimi. Mis juhtus?

Saaremaa on sel hooajal Tartu vastu võitnud kõik viie geimi peale läinud kohtumised. „Eks need parajad lotomängud on, aga need on meile kukkunud. Teisalt näitab see, et mingit sisu meis on,“ lisas ta.