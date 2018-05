Avageimi kaotuse järel sai Tartu Stefan Kaibaldi ja Meelis Kivisilla servide toel oma mängu käima ja kohati tundus, et selle hooaja valitsejal Saaremaal pole mingit varianti. Kuigi neljas geim algas saarlastele hästi, leiti ennast järsku 18:19 kaotusseisust. Ent just siis algas Saaremaa pidu ja see kandus edasi ka viiendasse geimi. Mis juhtus?

"Vastane suutis meid kõikuma panna. Kui servi vastuvõtt on kehv, tead kohe, et nurgas tuleb kaks blokki vastu ja sellega on raske võidelda. Aga oli ka mitu momenti, kus jäime üks ühe vastu ja ei suutnud ära lüüa. Saaremaal tuli vahetusest väga hästi sisse Helar Jalg ja Siim Põlluäär lõi vajalikud pallid ära. Viiendas geimis ei saanud me eriti temporündajat Mart Naaberit kasutada, nad võtsid meie nurgad planeeriva serviga ette," lisas ta.