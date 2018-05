Taanis alanud jäähoki MMi avapäeva õhtustes mängudes teenisid võidulisa Rootsi ja Taani.

A-alagrupis tuli Rootsile vastu Valgevene ning matš kujunes väga ühepoolseks. Võitjate poolelt tegid skoori Lias Andresson, Gustav Nyquist, Mattias Janmark-Nylen, Rickard Rakell ja Mika Zibanejad. Alagrupi esikohta see siiski ei kaasa ei toonud, sest päevases matšis sai Venemaa koguni 7:0 jagu Prantsusmaast.

#SWEvsBLR Blink and you'll miss @Trekronorse's 2 goals scored 28 seconds apart.



Sweden up 2-0 over Belarus thanks to Andersson and Nyquist. #IIHFWorlds pic.twitter.com/TKQfPc9Hwt