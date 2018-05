Ameerikas otsustatakse korraldada järgmine katse: Kennedy lennuväljal teatatakse rahvale valjuhääldist, et lennul New York - Moskva juhib lennukit õpetatud gorilla. Kõik tormavad pileteid tagasi müüma. Ainult üks grusiin ostab kassast pileti just sellele lennule.

"Kas te ei karda, lennukit juhib ju ikkagi gorilla?" küsib kassanäitsik.

"Ah, kallis, mis siin karta?!" vastab grusiin. "Moskvas juhivad tšuktšid isegi tramme..."