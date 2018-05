Inglismaa jalgpalli meistriliigas kaotas Manchester United võõrsil 0:1 Brighton & Hove Albionile. Seega on Liverpoolil ja Tottenhamil võimalik Unitedilt teoreetiliselt teine koht ära napsata.

Kohtumise ainsa värava lõi 57. minutil Pascal Gross. United tegi küll 16 pealelööki, aga väravaraamide vahele läks neist ainult 3. Brighton & Hove'i vastajad näitajad olid 11 ja 4.

Unitedil on 36 mänguga koos 77 punkti. Kolmandat positsiooni hoiab 72 punktiga Liverpool, neljas on Tottenham 71 punktiga, aga Londoni klubil on üks kohtumine varuks. Kokku mängitakse 38 vooru.

Ragnar Klavani koduklubil Liverpoolil on siiski kõigepealt vaja kindlustada koht nelja seas, mis tagaks tulevaks hooajaks pääsme Meistrite liigasse. Homme kohtutakse võõrsil Londoni Chelsega, kellel on viiendana 66 punkti, aga samuti üks mäng vähem peetud.

Teine võimalus oleks mai lõpus Meistrite liiga finaalis alistada Madridi Real.