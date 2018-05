Euroopa kergejõustikuliit teatas, et Eesti mitmevõistleja Maicel Uibo valiti aprillikuu parimaks meessportlaseks. Uibo kogus sotsiaalmeedias toimunud hääletusel enam kui 900 häält.

25aastane Uibo tõusis 7. aprillil kümnevõistluses 8407 punktiga maailma hooaja edetabelijuhiks. Ühtlasti tähistas USAs Athensis kogutud summa Uibo isiklikku rekordit.

Maailma edetabelis järgneb Uibole Lindon Victor (Granada), kes on kirja saanud 8303 punkti. 20aastane Johannes Erm on 8020 punktiga kümnes.

Your male Athlete of the Month for April 2018: Maicel Uibo!



Uibo, who set a world-leading decathlon score of 8407 points, received more than 900 votes across Facebook and Twitter.#athleteofthemonth pic.twitter.com/ctT7P5znlt