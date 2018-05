Kõrgetasemelisel Madridi tenniseturniiril lähevad täna avaringis vastamisi legendaarne ameeriklanna Venus Williams (WTA 8.) ja meie esireket Anett Kontaveit (WTA 29.). Kihlveokontorite arvates on oodata väga tasavägist matši, kus võitjat on raske ennustada.

Erinevate kontorite koefitsiente vaadates tuleb tõdeda, et kuigi panustamisturg asetab favoriidikoorma Williamsi õlule, pole see eriti raske. Nimelt on ameeriklanna võidu keskmiseks koefitsiendiks 1,85, Kontaveidi peale panustades on võimalik raha tagasi teenida 1,94-kordselt (Kontaveidi keskmine võidukoefitsient).

Kuigi võitjat on raske ennustada ka tenniseekspertidel, annab eestlannale ehk kerge eelise tõik, et ta on käimasoleval hooajal erinevalt Williamsist juba saviliivaturniiril mänginud. Eelmisel nädalal jõudis Kontaveit Stuttgarti WTA-turniiril poolfinaali, kus vandus alla servikahur Karolina Pliškovale.

37aastase vanameistri ja eestlanna vaheline lahing peaks Madridis algama umbes kell 20. Õhtuleht teeb kohtumisest tekstipõhise otseülekande, mida saab jälgida SIIT.