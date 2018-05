Eesti jalgpalli meistriliiga 12. voorus alistas Tallinna FCI Levadia 5:0 Viljandi Tuleviku. Kolme väravaga hiilgas leegionär Roman Debelko.

Kohtumise avatabamuse sai kümnendal minutil enda nimele Nikita Andrejev ning seejärel hakkas Debelko sõu: ukrainlane lõi väravad 29., 43. ja 66. minutil. Matši lõppskoori vormistas penaltipunktilt Dmitri Kruglov.

Tänane võit tähendab, et Levadia pole käimasoleval hooajal kaotanud ühtegi kohtumist. Liigatabelis on nad 30 punktiga liidrid, aga ühe mängu vähem pidanud Nõmme Kalju on kolme silma kaugusel. 10 punkti hankinud Tulevik jätkab seitsmendal kohal.

Meistriliigas on täna kavas veel üks kohtumine, kui kell 19 lähevad pallimurule Pärnu Vaprus ja Kalju.