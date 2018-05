Brasiilias on lahvatanud skandaal, kui sealmail tuntud võimlemistreenerit Fernando de Carvalho Lopest süüdistatakse kümnete noorte poiste seksuaalses ärakasutamises.

Säärase kahtlustusega tuli välja TV Globo, kelle väitel on Sao Paulos võimlemisklubi pidav Lopes viimase 20 aasta jooksul kuritarvitanud palju noori võimlemispoisse.

Kuigi treener ise eitab süüdistusi, on Globol 40 allikat, kelle sõnul on Lopes neid seksuaalselt kuritarvitanud. Politsei on alustanud uurimist, kuid seni pole mingitest arengutest teatatud.

Lopesi ilmselt kuulsaim õpilane on kahekordne maaimameister ja Rio olümpiahõbe Diego Hypolito. Mehe sõnul pole Lopes temale kunagi ebasündsalt lähenenud.

Vastupidist väidab aga näiteks Petrix Barbosa. "Ärkasin tihti üles nii, et Lopesi käed olid minu pükstes," ütles ta.