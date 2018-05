Just Jamesi lõpusireeniga tabanud vise tõi Cleveland Cavaliersile 105:103 võidu Toronto Raptorsi üle ja nelja võiduni peetavat seeriat juhitakse nüüd 3:0.

Boston Celtics alistas lisaajal 101:98 Philadelphia 76ersi ja ka selles seerias on seis 3:0, mis tähendab, et nii Cleveland kui Boston on idakonverentsi finaalist ühe võidu kaugusel.