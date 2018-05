Sheffieldis toimuv snuukri MM on jõudnud kulminatsioonini: finaalis lähevad vastamisi vanameistrid John Higgins ja Mark Williams.

Tegemist on väga ebatavalise finaaliga, sest juba enne algust on kindel, et snuuker saab viimase 40 aasta vanima maailmameistri. Higgins on 42-, Williams 43aastane, neli aastakümmet tagasi võitis 45aastane Ray Reardon. Mõlemad finalistid alustasid professionaalset snuukrikarjääri juba 1992. aastal koos viiekordse ilmatšempioni Ronnie O'Sullivaniga.

Higgins tegi teel finaali tuule alla Thepchaiya Un-Noohile (10:7), Jack Lisowskile (13:1), Judd Trumpile (13:12) ja Kyren Wilsonile (17:13). Williams pühkis samal ajal teelt Jimmy Robertsoni (10:5), Robert Milkinsi (13:7), Ali Carteri (13:8) ja Barry Hawkinsi (17:15).