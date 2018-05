Sheffieldis toimuv snuukri MM on jõudnud kulminatsioonini: finaalis lähevad vastamisi vanameistrid John Higgins ja Mark Williams.

43aastane Williams alistas poolfinaalis 17:15 Barry Hawkinsi. 11:13 kaotusseisus sai vanameister hakkama löögiga, mis lõi pahviks isegi Eurospordis matši kommenteerinud viiekordse maailmameistri Ronnie O'Sullivani. "Uskumatu!" ütles legend pärast pikemat sorti vaikust ja mõttepausi.

"UNBELIEVABLE!"



