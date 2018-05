Ometi mängis Klavan end Baierimaal nii võimsalt pildile, et maailma üks säravamaid treenereid Jürgen Klopp kutsus mehe Liverpooli ja üheskoos mängitakse 26. mail Kiievis Madridi Realiga, võitjale kuulub klubijalgpalli kõige ihaldatum tiitel!

Müncheni lähedal asuvas linnas pole eestlase teeneid tänaseni unustatud. Ajaleht Augsburger Allgeimeine avaldas mõne päeva eest Klavanist põhjaliku loo, kus läbiva uhkusenoodiga tuuakse välja Viljandi mehe võimas edulugu: pisikesest Saksamaa tiimist Meistrite liiga finaali! Ei, siin pole ühtegi liialdust, sest Augsburg oli ja on Saksamaa kõrgliiga mõistes väike ja vaene klubi.

Ragnar Klavani rolli Augsburgi jalgpalliklubi eduloos on raske üle tähtsustada. Kui tiimi keskkaitset turvas Eesti koondise kapten, saavutati nii Saksamaal kui Euroopas ajaloolisi tulemusi.

Veel hooajal 2012-13 võitles Klavan Augsburgiga Bundesligasse püsimajäämise nimel. Järgmisel kevadel kerkiti aga üllatuslikult Saksamaa kõrgsarja kaheksandaks tiimiks. Tundus, et enamaks ei saa väikeklubi võimaline olla, kuid juba hooajal 2014-15 saavutati Bundesligas viies koht ja jõuti UEFA Euroopa liigasse.

Järgnenud edukas eurohooaeg kulmineerus 1/32-finaalis, kus vastaseks tuli Liverpool, kellele kahe mängu kokkuvõttes napilt 0:1 alla jäädi. Eestlane säras ja valiti avamatšis mängu parimaks. Võimalik, et just see esitus panigi Klopi tegutsema.

Klavan oli ka Augsburger Allgemeineile antud intervjuudes öelnud, et naudib elu Saksamaal, kuid unistab endiselt Inglismaa kõrgliigast. Lõpuks saabuski pommuudis: Klavan mitte lihtsalt ei lähe Inglismaale, vaid liitub tõelise tippklubi ehk Liverpooliga.

Ragnar Klavan (paremal) Augsburgi särgis. (PIXATHLO/SIPA/Scanpix)

"Juba Dortmundi treenerina tahtis Klopp Klavanit enda meeskonda, kuid Liverpoolis saatis teda ka edu. Klopp hindab ettevaatlikku ja rahulikku mängustiili, millega Klavan paistis silma juba Augsburgis," kirjutab Augsburger Allgemeine. Tuuakse välja, et Saksamaal tõusis eestlane Bundesliga mõistes tipptegijaks, kes avalikus ruumis endast alati tagasihoidliku ja viisaka mulje jättis. Võib julgelt öelda, et Augsburger Allgemiene jaoks oli Klavan tihe "klient", sest lugusid temast ilmus üsna tihti.

Kaks aastat hiljem tsiteerib ajaleht Jürgen Kloppi, kes teatas eelmisel nädalal, et tahab Klavaniga lepingut pikendada. Allgemeine ei imesta: "Need sõnad ei tohiks enam ka ühtegi skeptikut üllatada."