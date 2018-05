12. mail toimub Ashton Towni kodustaadionil heategevuslik jalgpallimatš, kus vastamisi lähevad Wigan Athleticu ja Manchester City legendide meeskonnad. Omapärane on aga tõik, et City poolelt lööb kaasa ka Andres Oper!

Nädala pärast toimuval kohtumisel kannab City kaptenipaela 44aastane grusiin Georgi Kinkladze, kes esindas klubi aastatel 1995-1998, kui lõi Manchesteri siniste kasuks 106 liigamänguga 20 väravat. Hiljem sai temast Mart Poomi tiimikaaslane Derby Countys.

Wigani kaptenina jookseb väljakule 38aastane Emmerson Boyce, kes kuulus klubisse aastatel 2006-2015, saades kirja ligi 300 mängu ja 13 väravat. Võimalik, et kõige tuntum kaasa tegev härra on aga endine Wigani ja praegune Belgia koondise peatreener Roberto Martinez, kes juhendas klubi aastatel 2009-2013.

Kui suurem enamus väljakule tulevatest meestest on endised Wigani ja City mängijad, siis Oper pole kummagi meeskonna nimekirja kuulunud. Küll aga tegutseb ta Manchesteri külje all asuvas Bury meeskonnas noortetreenerina.

Täielikud koosseisud:

ONE WEEK TODAY !!! Here are the line ups for the HUGE #wafc #mcfc @JosephsGoal Legends game at @ashtontownafc Sat May 12th 3pm ko 👌 Tickets available all week from the DW ticket office 👍



Now go win that league #latics 💪👊 #UpTheTics ⭕⚪ pic.twitter.com/di4J8l85eS