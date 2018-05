Taanis jätkuva jäähoki MMi tänased avamängud tõestasid, et turniiril osalevate tiimide tase on väga ebaühtlane. Venemaa võitis 7:0 Austriat ja Kanada 10:0 Lõuna-Koread. Venelastel väravate suhte on kahe matši järel 14:0...

MMi esimesed päevad on kaasa toonud hulga üsna piinlikke skoore: Venemaa võitis avamängus 7:0 Prantsusmaad, Rootsi oli 5:0 üle Valgevenest ja Soome alistas 8:1 Lõuna-Korea. Lisaks tänased matšid.

Alagrupimängud kestavad kuni 15. maini ja seejärel algavad juba play-off'id.

A-alagrupi hetkeseis. (Ekraanitõmmis)