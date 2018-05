Eelmisel suvel oma esiklapse sünnitanud kergejõustiklane Grete Griffin, neiupõlvenimega Šadeiko, astus üle pika aja võistlustulle. Eestlanna sai Floridas peetud 100 meetri tõkkejooksus kirja aja 14,07.

"See on kõige parem aeg, mida hooaja avavõistlusel olen näidanud," kirjutas Griffin, kelle isiklik tippmark 13,92 pärineb 2015. aasta suvest, sotsiaalmeedias "Palju tööd on veel teha... ees ootavad suured asjad," lisas ta.

24aastase eestlanna tütar sündis mullu juulis. Tänavu märtsis abiellus ta Ameerika jalgpalli tähe Robert Griffin III-ga.