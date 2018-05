Autosport kirjutab, et Ott Tänaku ja Toyota kiirus, eelkõige see, mida näidati viimati Argetinas, on meie mehe konkurentidele häbistav. "Ei saa sugugi rahul olla, sest kahel esimesel päeval ei näidanud me kordagi kiireimat aega, vaatamata sellele, et surusin kõvasti," meenutas Hyundai piloot Thierry Neuville Argentina rallit. "Nad (Toyota ja Tänak) on teinu arengus sammu edasi. See on meie jaoks alandav," lisas ta.

Sarnasel toonil rääkis ka teine, anonüümseks jäänud, allikas. "See, kuidas masin (Toyota Yaris WRC) 75-150 km/h peale jõuab on uskumatu. Nende mootor on niigi võimas, aga nad on veel edasi läinud."

Toyota tiimiboss Tommi Mäkinen ütles, et lähiajal on plaanis mootorit veelgi putitada. "Ma ei tea, kas saame jõuallika veel võimsamaks, aga kindlasti on sellega mugavam sõita."