Olukorra muudab aga kahetsusväärseks tõik, et Austraalia liigas on kasutusel ka videokohtunikud (VAR). Küll aga ei saanud seda kasutada eelnimetatud väravaolukorras, sest tehnilise rikke tõttu süsteem lihtsalt ei töötanud. Nõnda jäigi ebaaus tabamus jõusse ning osutus lõpuks võiduväravaks.

Mõistame, et Jetsi, või tegelikult kõik jalgpallifännid on pettunud ja vihased. Üritame selgusele jõuda, mis süsteemis valesti läks."

Väravaautor Barbarouses on VARi suunal kriitiline. "Sellega on jamasid olnud kogu hooaja jooksul," ütleb ta. "Videokordused on mitmel korral meid ebaõiglaselt karistanud, nii et võtame selle võidu rahulikult vastu."