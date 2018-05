Madridis peetaval kõrgetasemelisel WTA-turniiril alistas Aliaksandra Sasnovitš (WTA 55.) 7:5, 6:2 Danielle Rose Collinsi (WTA 45.) ja jõudis teise ringi. Seal ootab teda Anett Kontaveit (WTA 29.).

Eestlanna on Sasnovitšiga varasemalt vastamisi läinud koguni kuuel korral. Kuigi kogusaldo on 3:3 viigis, siis viimased kaks matši on kuulunud valgevenelannale. Mõlemad kaotused on tulnud tänavu. Aasta algul kaotas Kontaveit Birsbane´is 6:1, 6:7, 3:6, märtsis jäi ta Indian Wellsil alla 2:6, 2:4.

Tõsi, mõlemad eelnimetatud mängud peeti kõva kattega väljakul. Nüüd minnakse vastamisi liival, kus varasemalt on mõõtu võetud vaid korra. 2013. aastal teenis meie neiu kindla 6:1, 6:4 võidu.

"Praegu tunnen end liivaväljakul hästi - nagu võiksin kõiki võita. Mul on rohkem sisemist enesekindlust ja see aitas mul kolmandas setis end hästi tunda ning matši enda kasuks kallutada," ütles Kontaveit pärast võitu Venus Williamsi üle.

Eesti esireketi ja Sasnovitši mängu täpne aeg pole hetkel veel teada.