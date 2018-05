Inglismaa jalgpalli kõrgliigas alistas Londoni Chelsea koduväljakul 1:0 Liverpooli ning teenis ülivajalikud kolm punkti.

Üsna võrdselt kulgenud matši ainsa värava lõi Olivier Giroud 32. minutil. Ühtlasi pole Liverpool viimases kolmes mängus võidurõõmu tundund, samal ajal kui Chelseale oli see neljas järjestikune triumf. Ragnar Klavan vaatas tänast madinat vahetusmeestepingilt.

Mulluse meistri hooajas on taas päikesekiir tärganud. Vahepealsel perioodil ähvardas Chelseat väga teravalt esinelikust välja jäämine, mis omakorda tõmbaks kriipsu peale Meistrite liigale. Kuigi see võimalus on jätkuvalt õhus, siis olukord on oluliselt paremaks läinud.