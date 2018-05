Tartu Bigbanki võrkpalliklubi kaotas mõlemad koduplatsil toimunud finaalilahingud. Täna jäädi Saaremaale alla 1:3 (13:25, 24:26, 25:18, 23:25) ning seeria kokkuvõttes ollakse samamoodi 1:2 kaotusseisus.

„Alustasime väga tuimalt ega mänginud kaitset,“ sõnas Tartu peatreener Andrei Ojamets pärast kohtumist. „See näitab minu jaoks häälestust. Iga kaitses üles toodud pall mõjub nagu adrenaliinisüst. Kui aga ise rünnata ei saa, siis tekibki peksupoisi meeleolu.“

Kolmandas geimis suutis Tartu elavneda ning Saaremaale ka hambaid näidata, kuid taas sai lahingus määravaks saarlaste pikem pink. „Saaremaal on see eelis, et nad saavad kasutada kaht diagonaalründajat. Kui ühel ei lähe, siis teine ikka tuleb," sõnas Ojamets. "Mina ei saa aga väga kellelegi puhkust anda. Päris seitsme mehega seda seeriat ära ei mängi. Pingilt peab abi tulema"

Kas peatreeneril on kahju ka, et Kuressaares kätte võideldud koduväljakueelis sama lihtsalt peost minema lasti? "Kõik räägivad, et koduseinad aitavad. Mina ütlen, et koduseinad hoopis suruvad,“ leidis Ojamets. „Loomulikult on meil nüüd raske Saaremaale minna, sest sellist lohakust nagu avamängus nad rohkem endale ei luba. Nad on korralikult üles äratatud, kuid lähme sinna võitlema, mitte turismireisile spaadega tutvuma.“