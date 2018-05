24aastane vollemees lendab Itaaliasse, et osaleda Korea võrkpalliliiga draft'is. Eestlaste jaoks eksootilises liigas on igal klubil kasutada üks leegionär. Parima mehe leidmiseks korraldatakse Monzas katsed, kus kõik pallurid pakule pannakse. Väljavalituid ootabki ees Korea liiga ning kopsakas palganumber.

Ehkki rahanumber on tõepoolest peadpööritav, on Teppani jaoks tegemist hädaabiplaaniga, mis läks käiku olude sunnil. „Märtsi algusest saadik on õhus olnud palju variante. Pakkumised on olnud erinevad ja kogu aeg oli seis, et kui tuleb väga hea pakkumine, siis Koreasse ei lähe,“ selgitab vollemees.