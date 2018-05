Viimastel hooaegadel on WRC-sarjas sõidetud uue generatsiooni masinatega, mis on äärmiselt võimsad. See sobib ka Ott Tänakule, kelle trump on just kiired rajalõigu ja etapid.

Sel nädalal tulid autoralli MM-sarja juhid välja aga ideega, et autodel veidi tuure maha keerata. Nimelt soovitakse turbo õhuvõtuava kahe millimeetri võrra kitsamaks muuta ja seeläbi ka võimsust vähendada. Miks?

"Uue generatsiooni masinate suurim viga on, et need on erasõitjatele liialt kiired," kirjutab Autosport. "Muutuse järel oleks WRC-autod jälle seal, kus varem. Tahame rohkem masinaid võistlema ning näha neid ka väljaspool MM-sarja."