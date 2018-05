Profisportlastel pole just liiga palju vaba aega. Enamik elust veedetakse võimla- või hotellitoa seinte vahel. Eriti välismaal mängides. Nii võibki juhtuda, et terve aasta võõrriigis veetes võib uus maa jääda täiesti avastamata. Õhtuleht pani proovile septembrist Eestis viibinud Saaremaa võrkpalliklubi neli leegionäri. Et meeste üheksa siinset kuud on kulgenud peaasjalikult meie suurimal saarel, piirdus ka viktoriin Saaremaaga. Sõna saavad meeskonna riietusruumi diskor Alexander Tusch, alati targutav Tomaš Halanda, koljatimõõtu Matej Hukel ja napisõnaline Konstantin Rjabuhha.