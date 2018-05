Õhtulehe sporditoimetus vaatab tagasi möödunud nädala sündmustele ja teeb kiire ettevaate ka tulevikku. Selline on meie 7. mai valik. Möödunud nädala pluss | Anett Kontaveit on lõpuks saanud mängu käima samamoodi nagu eelmise aasta kevadel. Aasta esimesed kuud ei kujunenud talle meelakkumiseks, üksikuid võite pakkus ainult mõni üksik turniir. Kontaveiti puhul kehtib vana sportlaste tarkusetera, et enesekindlust tõstab just võitmine ja seda vähendab kaotamine. Tarvitses tal paari nädala eest Stuttgartis päästa mängus Kristina Mladenoviciga paar matšpalli ja ise võita, kui õnn pöörduski, ta jõudis seal poolfinaali ning alistas laupäeval Madridis ka Venus Williamsi enda. Möödunud nädala miinus | Eesti vehklejate (pildil vasakult Erika Kirpu, Katrina Lehis, Julia Beljajeva, Kristina Kuusk) MK-etapp Dubais (seal võistlesid veel Irina Embrich ja Nelli Differt) läks aia taha. (Stanislav Moškov)

Hea küll, individuaalturniiril tuleb vahel ikka sekka kehvemaid päevi, ehkki kahju on asjaolust, et mitmel naisel vajus ära matši viimane minut või lausa viimased sekundid. Ent millal naiskond viimati kaotas Hongkongi-taolisele vastasele, ei meenu küll kuidagi. Kõige lihtsam vastus: see on vehklemine! Ent taas saab peatreener Kaido Kaabermale vaadata küsivalt otsa - Eesti meister naiskonnast väljas?

Alanud nädala ennustus | 70% on võimalus, et Eesti meeste korvpallimeistrivõistluste poolfinaalseeriad lõpevad kolme mänguga. Tartu vs Rapla korvpall (Robin Roots)