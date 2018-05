Siim-Sander Vene aitas eile oma leivaisal Varsel alistada lähikonkurendid Cremonia 89:79 ja kindlustas nii koduklubile play-off koha.

Portaal VaraseNews valis eestlase ühtlasi mängu parimaks. Kümne palli skaalal sai Vene hindeks kaheksa.

"Eestlasest kossuteadur sai vaikselt hakkama järjekordse hea mänguga. Aga erinevalt eelmistest mängudest, jäi ta seekord kõigile ka silma, sest Siim-Sanderi kontosse kogunes punkte! Just need 16 punkti tõstavad tema mängu esile. Lisaks noppis ta endale omaselt lauapalle, jagas sööte, mängis suurepärast kaitset ning tegi suurepäraseid lõikeid. Seda kõike on silmal ilus jälgida," kirjutas portaal.

Algviisikus platsile jooksnud Vene sai mänguaega 32 minutit, viskas 16 punkti, tabades viskeid väljakult 10/7, sealjuures kaheseid 5/5. Lisaks hankis eestlane 6 lauapalli ja andis 4 resultatiivset söötu. Samuti oli tal meeskonna parim pluss-miinus näitaja (+17). Ühtlasi oli see talle Varese särgis resultatiivseim mäng, varasemalt oli ta korra visanud 14 silma.