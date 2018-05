Varese korvpallimeeskond kindlustas eilse 89:79 võiduga Cremona üle koha Itaalia meistrisarja play-off'is ning pole vaja imestada, et peatreener Attilio Caja oli õnne tipul.

"Kardan, et keegi näpistab mind äratab mind sellest ilusast unenäost," vahendas tema mängujärgseid sõnu portaal varesenews.it. "Kordasaadetu kirjeldamiseks on raske sõnu leida - oleme viimasest 14 mängust võitnud 12. Kõik on lõvid, itaallastest välismaalasteni. Niisugune on suurepärase tiimi suurepärase töö tulemus, sest kaitses olid mehed kui viis kiskjat korraga. Cremona püüdis meie vigu ära kasutada, neil on talendikas meeskond, kuid me panime oma südamed mängu. Need mehed väärivad parimat."

Juhendaja kiitis ka kui kuuenda mehena platsil olnud täismaja kodupublikut - Varese halli mahub umbes 5000 pealtvaatajat. "Nüüd peame taastuma, püüame ka viimases voorus oma parima anda ja näis, kelle vastu saame. Kes tuleb, see tuleb."

16 võitu ja 13 kaotust kogunud Varese tõusis üks voor enne põhiturniiri lõppu puhtalt kuuendaks. Viimases voorus sõidetakse ülehomme külla 11. kohal asuvale ja play-off'i lootuse kaotanud Torinole. Kõrgemale tõusta pole Varesel enam võimalik, halvemal juhul langetakse seitsmendaks - seda juhul, kui ise kaotatakse ning ühe võiduga maha jäävatest meeskondadest Bologna (mängib võõrsil 12. kohal asuva Reggio Emiliaga) võidab ja Cantu (võõrustab 13. koha tiimi Brindisit) kaotab.

Varesele oleks ilmselt tähtis hoida kuuendat kohta, sest siis kohtutakse veerandfinaalis põhiturniiri kindlasti kolmandana lõpetava Bresciaga. Seitsmes asetus läheb aga kokku teisega - selle koha saab 22 võiduga juhtivate Veneetsia ja Milano omavahelise mängu kaotaja. Brescia peaks olema eeldatavalt hõlpsam vastane, näiteks jäi Varese põhiturniiri teises ringis peetud omavahelises heitluses kodus peale lausa 100:72.