Eesti käsipallurid said nädalavahetusel mitme medali võrra rikkamaks.

Nimelt peeti tippriikides karikafinaalide ning Saksamaal jõudis Final Four'i ka Mait Patraili koduklubi TSV Hannover-Burgdorf. Poolfinaalis HSG Wetzlari 24:19 (15:4) alistanud Hannover kaotas finaalis Bundesliga liidrile Rhein-Neckar Löwenile 26:30 (11:13).



Esmakordselt klubi ajaloos nii kaugele jõudnud hannoverlased näitasid poolfinaalis lausa uskumatut kaitsemängu, lubasid Wetzlaril avapoolajal visata vaid neli väravat ning said kindla võidu. Patrail aitas meeskonda kahe värava ja kahe resultatiivse sööduga, kuid võitjate kangelane oli 17 tõrjet sooritanud väravavaht Martin Ziemer.

Finaalmäng algas võrdselt, kuid peagi libises Saksamaa viimaste aastate valitseja Löwen nelja-viie väravaga eest. Poolaja lõpul algatas Patrail pea ainuisikuliselt tagaajamise, tabas viimase viie minutiga kolm korda ning vaheajaks oli seis 13:11 Mannheimi klubi kasuks. Teisel pooltunnil suutis Hannover vahe korra minimaalseks vähendada, ent jäi lõpuks siiski nelja väravaga alla. Patrail viskas kuus väravat ja lisas ühe resultatiivse söödu.

"Löweni alistamiseks peaks pea kõik ideaalselt õnnestuma," sõnas Patrail klubi kodulehele. "Kahjuks meil pühapäeval nii ei läinud. Meil oli mängus liiga palju perioode, kus jäime kaitses natuke hiljaks või rünnakul möödaviskeid tegime. Kokkuvõttes polnud meie jaoks tegu siiski üldse mitte halva nädalalõpuga."

Hannover-Burgdorfi ajaloo esimesse karikafinaali juhtinud peatreener Carlos Ortega: "Õnnitlused Löwenile, aga meiegi tegime suurepärase mängu. Avapoolajal oli meil raske, aga suutsime mängu tagasi tulla. Mait tegutses väga hästi mängujuhina pärast Morten Olseni väljalangemist. Teisel poolajal oli meil võimalusi, aga lubasime Löwenil liiga palju kaugelt väravaid visata. Ka ei olnud meil vastust, kui nad seitsmekesi ründama hakkasid."

Armi Pärt jäi hooajaga Saksamaal rahule

Saksamaa 2. Bundesligas jäi Janar Mägita tegutsenud EHV Aue kodusaalis 19:28 (10:17) alla HSC 2000 Coburgile ning Karl Roosna kaks väravat ei aidanud Esseni TUSEM-it, kes ThSV Eisenachile 26:32 (14:15) kaotas. Essen on 32 punktiga 10. kohal, Aue 23 silmaga 16., kuid väljalangemisjoone all olev Eisenach lähenes vaid kahe punkti kaugusele.

Tugevuselt järgmises sarjas ehk kolmandas liigas lõppes hooaeg. Suvel 2. Bundesliga klubiga TV Emsdetten liituv Karl Toom ei mänginud kui tema TV 1893 Neuhausen 23:30 SG Nusslochile kaotas ja lõunatsoonis 14. kohaga lõpetas ning liigatasemel veel astme võrra allapoole pudenes.

Armi Pärt ja Mecklenburger Stiere lõpetas hooaja võidukalt, alistades HSV Hannoveri 39:33. Schwerini klubi sai põhjatsoonis kolmanda koha 40 punktiga, kümme silma enam kogunud HSV Hamburg tõusis uueks hooajaks 2. Bundesligasse. Pärt viskas debüüthooajaga Saksamaal 37 väravat.

"Eesmärgiks oli tulla kolme hulka ja klubijuhid on aastaga rahul," kinnitas Pärt. "Koos uue treeneriga on hakatud klubisse uut verd otsima ja suvel liitub meeskonnaga mitu uut nägu. Järgmiseks hooajaks on sihid juba paigas ja eesmärk on võita ning teise liigasse tõusta!"

"Enda hooaeg läks üsnagi stabiilselt, sain piisavalt mänguaega ja kogemusi. Uued süsteemid ja taktikad vajavad veel terves meeskonnas harjutamist, aga olen positiivne, et järgmisel hooajal oleme valmis võidu nimel võistlema. Sõlmisin eelmisel suvel kaheaastase lepingu ning ootan põnevusega uut hooaega," lisas Eesti koondise joonemängija.

Noodla ja Dicken šokeerisid Cocksi, Selge ja Bramanis lõpetasid pronksiga

Rumeenia kõrgliiga poolfinaalis sai valusa kaotuse põhiturniiri võitja Bukaresti Steaua, jäädes kodus 21:25 (6:10) alla CSM Bukarestile. Martin Johannson tabas viiest viskest vaid ühe ning juba täna ootab Steauat ees seeria teine – võimalik, et otsustav – kohtumine.

Sloveenias naasis võitude teele RK Maribor Branik, alistades kodusaalis RD LL Grosist Slovani 35:28 (18:12). Andris Celminš viskas võitjate kasuks kaks väravat ning Branik kasvatas kolm vooru enne 7.-12. kohani peetava finaalturniiri lõppu edu jälle kahele punktile, sest lähim jälitaja Ormoži RK Jeruzalem kaotas.

Soomes meistriliigas algas eelmisel nädalal finaalseeria, mille avamängus šokeeris Helsingi Dicken tiitlikaitsja Riihimäe Cocksi ja noppis võõrsilt 29:26 (14:11) võidu! Valdar Noodla viskas viis väravat. Kaks päeva hiljem jäi eestlase arvele üks tabamus kui kodus tuli vastu võtta 22:26 (10:13) kaotus.

Põhjanaabrite juurest tuli välismaal mängivate eestlaste kontole ka tänavuse hooaja esimene liigamedal. Nimelt alistas Karjaa BK-46 pronksiseerias kahel korral Grankulla IFK – 32:25 ja 35:25. Janis Selge viskas teises kohtumises medalivõitjate kasuks ühe värava. Kolmanda kohaga pidi Hollandis leppima ka Jesper Bruno Bramanise koduklubi, jäädes otsustavas mängus 22:24 (11:9) alla Aalsmeeri FIQAS-ile.